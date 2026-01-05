Şırnak'ta Çığ Altında Kalan Bal Arıları Köylülerce Kurtarıldı

Başaran köyünde seferberlik

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde, kar yağışı sonrası dağdan kopan kar kütlelerinin neden olduğu çığda üretici Mustafa Özdemir'e ait bal arıları kışlağında çığ altında kaldı.

Köylüler kısa sürede seferber oldu ve çığ altında kalan kovanları birlikte çalışarak yaklaşık bir saatte çıkardı.

İsmail Gükçe haber alır almaz yardıma geldiğini anlatarak şöyle dedi: "İlçemizde günlerdir çok kar yağıyordu. Amcamıza ait arı kovanları üzerine çığ düştüğü haberini alır almaz geldik. Hepimiz beraber çalışarak bütün kovanları çıkardık. Telef olup olmadıklarını bilmiyoruz. İlkbahar aylarında öğreneceğiz. Umarım bir şey olmamıştır. Ama büyük bir çığ altında kaldıklarını görüyorsunuz" dedi.

