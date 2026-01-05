DOLAR
Şırnak'ta Çığ Altında Kalan Bal Arıları Köylülerce Kurtarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde çığ altına düşen arı kovanları, üretici Mustafa Özdemir ve köylülerin çabasıyla yaklaşık bir saatte çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:22
Şırnak'ta Çığ Altında Kalan Bal Arıları Köylülerce Kurtarıldı

Şırnak'ta Çığ Altında Kalan Bal Arıları Köylülerce Kurtarıldı

Başaran köyünde seferberlik

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde, kar yağışı sonrası dağdan kopan kar kütlelerinin neden olduğu çığda üretici Mustafa Özdemir'e ait bal arıları kışlağında çığ altında kaldı.

Köylüler kısa sürede seferber oldu ve çığ altında kalan kovanları birlikte çalışarak yaklaşık bir saatte çıkardı.

İsmail Gükçe haber alır almaz yardıma geldiğini anlatarak şöyle dedi: "İlçemizde günlerdir çok kar yağıyordu. Amcamıza ait arı kovanları üzerine çığ düştüğü haberini alır almaz geldik. Hepimiz beraber çalışarak bütün kovanları çıkardık. Telef olup olmadıklarını bilmiyoruz. İlkbahar aylarında öğreneceğiz. Umarım bir şey olmamıştır. Ama büyük bir çığ altında kaldıklarını görüyorsunuz" dedi.

Şırnak'ta bal arıları çığ altında kaldı

Şırnak'ta bal arıları çığ altında kaldı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

