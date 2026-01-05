Şırnak'ta Çığ Altında Kalan Bal Arıları Kurtarıldı

Olay Yeri: Beytüşşebap - Başaran Köyü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde, kar yağışı sonrası dağdan kopan kar kütleleri çığa neden oldu. Üretici Mustafa Özdemir'in kışlağa bıraktığı bal arıları çığ altında kaldı.

Kurtarma Çalışması

Köylüler seferber oldu; haberin ulaşmasının ardından bölge sakinleri ve arı sahibi birlikte çalışarak çığ altında kalan kovanları yaklaşık bir saatte çıkardı.

Görgü Tanığından Açıklama

Köy sakinlerinden İsmail Gükçe, "İlçemizde günlerdir çok kar yağıyordu. Amcamıza ait arı kovanları üzerine çığ düştüğü haberini alır almaz geldik. Hepimiz beraber çalışarak bütün kovanları çıkardık. Telef olup olmadıklarını bilmiyoruz. İlkbahar aylarında öğreneceğiz. Umarım bir şey olmamıştır. Ama büyük bir çığ altında kaldıklarını görüyorsunuz" dedi.

Kovanların zarar görüp görmediği ise ilkbaharda netleşecek.

