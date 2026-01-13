Şırnak’ta DSİ İş Makineleri Beytüşşebap’ta Yol Açma Çalışmalarına Destek Verdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 Metreyi aşan kar yığınlarına karşı DSİ iş makineleri, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık ekiplerine destek veriyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:43
Şırnak’ta DSİ iş makineleri yol açma çalışmalarına katıldı

Şırnak’ta yoğun kar yağışı sonrası sahada yürütülen yol açma çalışmalarına DSİ ekipleri de dahil oldu. İlçede, kar yığınlarının ulaşımı zorlaştırdığı noktalarda ağır iş makineleriyle müdahale sürüyor.

Yoğun kar ve gece gündüz süren çalışmalar

Beytüşşebap ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ekipler, aynı anda birçok köy yolunu açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. 2 Metreyi aşan kar yığınları bulunan bölgelerde ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Koordineli müdahale: DSİ ve yerel ekipler sahada

Bazı noktalarda yetersiz kalan ekiplerin yardımına DSİ’ye ait iş makineleri yetişti. İlçeye getirilen makineler, günlerdir İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte sahada görev yapıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı da köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağır makineler çığ riski olan bölgelerde de çalışma yapıyor

Kar esaretinin sürdüğü ilçede, bölgeye sevk edilen ekskavatör ve dozer gibi ağır makineler de özellikle çığ düşen bölgelerde müdahaleye devam ediyor. Ekipler, ulaşımın sağlanması ve köy yollarının güvenli hale getirilmesi için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

