Şırnak'ta Gönüllüler Kar Altındaki Kekliklere Yem Bıraktı

Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 2 metreyi bulan bölgede gönüllü gençler, aç kalan kekliklere mağara ve kayalıklara yem bıraktı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:03
Şırnak'ta Gönüllüler Kar Altındaki Kekliklere Yem Bıraktı

Şırnak'ta Gönüllüler Kar Altındaki Kekliklere Yem Bıraktı

Şırnak'ta gönüllü gençler, çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan keklikler için doğaya yem bıraktı.

Beytüşşebap'ta kar nedeniyle iniş

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulunca keklikler sürü halinde köylere indi. Yiyecek arayışına giren kekliklerin imdadına doğaseverler yetişti.

Gönüllülerin müdahalesi

Ellerine aldıkları yem ve tahılları doğaya bırakan gönüllüler, kekliklerin kullandığı mağara ve kayalık alanlara tehlikeye aldırış etmeden çığlı bölgelere yem bıraktı.

Görüşler

Davut Ermağan günlerdir yem bıraktıklarını belirterek, “Günlerdir kuş ve keklikler aç kaldı. Bizler aldığımız yemleri doğaya bırakıyoruz” dedi.

Cabbar Engin ise, “Tehlikeli yollardan geçerek bu mağaraya geldik. Korkmuyoruz, Allah yolunda yapıyoruz. Aç kalan keklikler yem bulamıyordu, biz de onlara yardımcı olmak istedik” diye konuştu.

ŞIRNAK’TA AÇ KALAN KEKLİKLER İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTILAR. GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR MAĞARA VE KAYALIK...

ŞIRNAK’TA AÇ KALAN KEKLİKLER İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTILAR. GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR MAĞARA VE KAYALIK ALANLARA YEM BIRAKTI.

ŞIRNAK’TA AÇ KALAN KEKLİKLER İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTILAR. GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR MAĞARA VE KAYALIK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları