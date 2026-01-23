Şırnak'ta Gönüllüler Kar Altındaki Kekliklere Yem Bıraktı

Şırnak'ta gönüllü gençler, çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan keklikler için doğaya yem bıraktı.

Beytüşşebap'ta kar nedeniyle iniş

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulunca keklikler sürü halinde köylere indi. Yiyecek arayışına giren kekliklerin imdadına doğaseverler yetişti.

Gönüllülerin müdahalesi

Ellerine aldıkları yem ve tahılları doğaya bırakan gönüllüler, kekliklerin kullandığı mağara ve kayalık alanlara tehlikeye aldırış etmeden çığlı bölgelere yem bıraktı.

Görüşler

Davut Ermağan günlerdir yem bıraktıklarını belirterek, “Günlerdir kuş ve keklikler aç kaldı. Bizler aldığımız yemleri doğaya bırakıyoruz” dedi.

Cabbar Engin ise, “Tehlikeli yollardan geçerek bu mağaraya geldik. Korkmuyoruz, Allah yolunda yapıyoruz. Aç kalan keklikler yem bulamıyordu, biz de onlara yardımcı olmak istedik” diye konuştu.

ŞIRNAK’TA AÇ KALAN KEKLİKLER İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTILAR. GÖNÜLLÜ VATANDAŞLAR MAĞARA VE KAYALIK ALANLARA YEM BIRAKTI.