Şırnak’ta Habur Çayı Dondu: Beytüşşebap’ta -15 dereceyle Buz Pistine Döndü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde soğuk hava Habur Çayı’nın bazı bölümlerini dondurdu; Hisarkapı çevresinde buz sarkıtları ve donmuş dereler oluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:31
Şırnak’ta Habur Çayı dondu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan soğuk hava, Habur Çayı’nın bazı bölümlerini dondurdu. Kar yağışının ardından birçok bölgede dereler buz tuttu ve doğada etkileyici görüntüler oluştu.

Hisarkapı çevresinde buz sarkıtları

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Hisarkapı köyü bölgesinde, güneş almayan alanlarda buz sarkıtları meydana geldi. Karla kaplı yamaçlar ve donmuş su yüzeyleri, kışın sert yüzünü ortaya koydu.

Gece sıcaklığı -15 dereceye kadar düştü

Hava sıcaklığının gece itibarıyla -15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, Habur Çayı’nın durgun kesimleri adeta bir buz pistine dönüştü. Bölgede kış koşulları etkisini sürdürürken, don olayları yer yer hayatı olumsuz etkileyebiliyor.

