Şırnak'ta kar sonrası kapanan 30 köy yolu yeniden açıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri sonucu birçok yol ulaşıma kapandı. Bölgede toplam 30 köy yolu kapanırken, ekipler yolu açmak için seferber oldu.

Ekiplerin çalışması ve açılan yollar

İlçe Özel İdare ve kara yolları ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu zorlu koşullarda risklere rağmen aralıksız çalışma yürüttü. Ekipler, Cevizağaç ve Boğazöğren grup köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, çalışmaların gece-gündüz devam ettiğini bildirdi.

