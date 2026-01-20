Şırnak'ta Kar Sonrası Kapanan 30 Köy Yolu Yeniden Açıldı

Beytüşşebap'ta çığ ve yoğun kar nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İlçe Özel İdare ve kara yolları ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:58
Şırnak'ta Kar Sonrası Kapanan 30 Köy Yolu Yeniden Açıldı

Şırnak'ta kar sonrası kapanan 30 köy yolu yeniden açıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri sonucu birçok yol ulaşıma kapandı. Bölgede toplam 30 köy yolu kapanırken, ekipler yolu açmak için seferber oldu.

Ekiplerin çalışması ve açılan yollar

İlçe Özel İdare ve kara yolları ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu zorlu koşullarda risklere rağmen aralıksız çalışma yürüttü. Ekipler, Cevizağaç ve Boğazöğren grup köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, çalışmaların gece-gündüz devam ettiğini bildirdi.

ŞIRNAK’TA GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİR ÇOK ÇIĞ DÜŞTÜ. EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN...

ŞIRNAK’TA GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİR ÇOK ÇIĞ DÜŞTÜ. EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN SEFERBER OLUYOR.

ŞIRNAK’TA GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİR ÇOK ÇIĞ DÜŞTÜ. EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erol, Buharkent’te 7,5 Dönümlük Yeşil Alan ve Otopark Projesini İnceledi
2
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
3
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
4
Vali Oktay Çağatay'tan İlk Ziyaret: Şehit Nuri Özcan'ın Babaevinde Taziye
5
Siirt'te Buzlanmaya Karşı 7/24 Süren Çalışma
6
Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu
7
Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları