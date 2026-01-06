Şırnak'ta Kar Temizliğinde Araç Engeli — Başkan Yarka'dan Çağrı

Şırnak Belediyesi karla mücadeleyi sürdürüyor; Başkan Mehmet Yarka araçların yol kenarlarından kaldırılmasını isteyip cuma yeni kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:16
Şırnak'ta kar temizliği çalışmalarında araç işgali engel oluşturuyor

Şırnak Belediyesi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent, yoğun yağışla beyaza bürünürken belediye ekipleri ana arterlerin açık kalması ve vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Başkan Yarka'dan araç ve otopark uyarısı

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vatandaşlara araçlarını yol kenarlarından kaldırmaları yönünde çağrıda bulundu. Başkan Yarka, çalışmaları değerlendirirken şunları söyledi:

"Bizim için 2 günlük iştir bunun temizliği. Emniyetteki polis arkadaşlar plakalarını okuyorlar, merkeze bildiriyorlar, çağırıyorlar ondan sonra ilerleyebiliyoruz. Ama yine de şükürler olsun çok güzel bir çalışma yapıyoruz."

Yarka, karla mücadelenin sadece yollarla sınırlı kalmadığını belirterek son iki gündür kent merkezindeki kaldırımlarda yoğun temizlik yapıldığını vurguladı. Ayrıca vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça araçla dışarı çıkmamalarını ve toplu ulaşım kullanmalarını istedi.

Yeni kar uyarısı ve 2026 düzenlemesi

Meteoroloji verilerine göre cuma günü yeni bir kar yağışı bekleniyor. Şırnak Belediyesi olarak karla mücadeleye hazır olduklarını ifade eden Yarka, şehirdeki oto park sorununa da dikkat çekti: "Bu sabah bir defa daha gördüm ki oto park sorunumuz var. Kapalı otopark olsa bu durum olmaz."

Başkan Yarka, bu nedenle yapılaşma ve ruhsat süreçlerine de müdahale edileceğini belirterek, "İnşallah 2026’daki tüm çalışmalarımızda ruhsat yönünden de kapalı otopark olmayanlara ruhsat da vermeyeceğiz artık. Çünkü bu zorunluluk haline geldi artık" dedi.

Önemli Noktalar: Araçlarını yol kenarlarından kaldırma çağrısı, kaldırımlarda yoğun temizlik çalışması, cuma günü beklenen yeni kar ve 2026'da kapalı otopark zorunluluğu.

