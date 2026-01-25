Şırnak'ta Karla Mücadele: 40 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Kent merkezinde ve ilçelerde aralıksız çalışmalar

Şırnak merkez ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, çığ riskine rağmen karla kaplı yolları açmaya devam ediyor.

Kentte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu alanlarda İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor. Çalışmalar sonucu 40 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bir aydır sahada olan ekipler, dört ayrı bölgede eş zamanlı yol açma çalışmaları yürüttü; çığ riskinin yüksek olduğu bölgelerde tehlike geçince çalışmalar yeniden yoğunlaştırıldı.

Dağlık arazi ve sık çığ düşen köy yolları nedeniyle ekipler, havaların açılmasıyla yolları yeniden ulaşıma kazandırıyor. Kardan tüneller açarak ilerleyen ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyor.

ŞIRNAK’TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. KARLA KAPLI YOLLAR EKİPLER TARAFINDAN AÇILIYOR