Şırnak'ta Karla Mücadele: 40 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Şırnak'ta ekipler, kar kalınlığı 2 metreyi bulurken çığ riskine rağmen 40 köy yolunu açtı; çalışmalar 7 gün 24 saat sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:53
Kent merkezinde ve ilçelerde aralıksız çalışmalar

Şırnak merkez ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, çığ riskine rağmen karla kaplı yolları açmaya devam ediyor.

Kentte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu alanlarda İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor. Çalışmalar sonucu 40 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bir aydır sahada olan ekipler, dört ayrı bölgede eş zamanlı yol açma çalışmaları yürüttü; çığ riskinin yüksek olduğu bölgelerde tehlike geçince çalışmalar yeniden yoğunlaştırıldı.

Dağlık arazi ve sık çığ düşen köy yolları nedeniyle ekipler, havaların açılmasıyla yolları yeniden ulaşıma kazandırıyor. Kardan tüneller açarak ilerleyen ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyor.

