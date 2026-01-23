Şırnak'ta Karla Mücadele: Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı İş Makinelerini Aştı

Şırnak'ta karla mücadele ekipleri 1 aydır aralıksız çalışıyor
Beytüşşebap'ta iş makinelerinin boyunu aşan kar, ekipleri zorluyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele timleri 1 aydır karlı yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı ve ekipler zorlu koşullarda yol açma çalışmalarını aralıksız yürütüyor.
Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri, köy, yayla ve mezra yollarını açmak için seferber oldu. Ekipler, ilerlerken bölgede çığ riski olmasına rağmen tüneller açarak yol açma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar özellikle 3 bin rakımlı bölgelerde yoğunlaşıyor; ekipler burada ölüm riskine rağmen görev yapıyor. Gece sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgelerde vardiyalı sistemle çalışan ekipler, kapanan yolları kısa sürede açmak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle Yeşilöz köyünde kalan 4 aile için başlatılan yol açma çalışmasında ekipler, 45 kilometrelik yolda günlerdir çalışmalarını sürdürüyor ve bölge halkının ulaşımının sağlanması için seferber olmuş durumda. ŞIRNAK’TA KARLA MÜCADELE TİMLERİ 1 AYDIR YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. İŞ MAKİNASI BOYUNU AŞAN BÖLGELERDE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR.
Çalışmalar özellikle 3 bin rakımlı bölgelerde yoğunlaşıyor; ekipler burada ölüm riskine rağmen görev yapıyor. Gece sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgelerde vardiyalı sistemle çalışan ekipler, kapanan yolları kısa sürede açmak için yoğun mesai harcıyor.
Özellikle Yeşilöz köyünde kalan 4 aile için başlatılan yol açma çalışmasında ekipler, 45 kilometrelik yolda günlerdir çalışmalarını sürdürüyor ve bölge halkının ulaşımının sağlanması için seferber olmuş durumda.
ŞIRNAK’TA KARLA MÜCADELE TİMLERİ 1 AYDIR YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. İŞ MAKİNASI BOYUNU AŞAN BÖLGELERDE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR.