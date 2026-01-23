Şırnak'ta Karla Mücadele: Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı İş Makinelerini Aştı

Çalışmalar özellikle 3 bin rakımlı bölgelerde yoğunlaşıyor; ekipler burada ölüm riskine rağmen görev yapıyor. Gece sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgelerde vardiyalı sistemle çalışan ekipler, kapanan yolları kısa sürede açmak için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle Yeşilöz köyünde kalan 4 aile için başlatılan yol açma çalışmasında ekipler, 45 kilometrelik yolda günlerdir çalışmalarını sürdürüyor ve bölge halkının ulaşımının sağlanması için seferber olmuş durumda.

