Şırnak'ta Karla Mücadele: Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı İş Makinelerini Aştı

Beytüşşebap'ta kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı. 1 aydır süren yol açma çalışmaları çığ riski ve eksi 20 dereceye rağmen aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:36
Şırnak'ta karla mücadele ekipleri 1 aydır aralıksız çalışıyor

Beytüşşebap'ta iş makinelerinin boyunu aşan kar, ekipleri zorluyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele timleri 1 aydır karlı yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı ve ekipler zorlu koşullarda yol açma çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri, köy, yayla ve mezra yollarını açmak için seferber oldu. Ekipler, ilerlerken bölgede çığ riski olmasına rağmen tüneller açarak yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar özellikle 3 bin rakımlı bölgelerde yoğunlaşıyor; ekipler burada ölüm riskine rağmen görev yapıyor. Gece sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgelerde vardiyalı sistemle çalışan ekipler, kapanan yolları kısa sürede açmak için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle Yeşilöz köyünde kalan 4 aile için başlatılan yol açma çalışmasında ekipler, 45 kilometrelik yolda günlerdir çalışmalarını sürdürüyor ve bölge halkının ulaşımının sağlanması için seferber olmuş durumda.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

