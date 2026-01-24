Şırnak'ta Yoğun Kar: İpek Yolu'nda Onlarca Araç Kurtarıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Ortabağ köyünde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan onlarca araç, karayolları ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:20
Şırnak'ta Yoğun Kar: İpek Yolu'nda Onlarca Araç Kurtarıldı

Şırnak'ta Yoğun Kar: İpek Yolu'nda Onlarca Araç Kurtarıldı

Uludere'nin Ortabağ Köyünde Karla Mücadele Sürüyor

Şırnak’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. İpek yolu üzerinde mahsur kalanların imdadına karayolları ve belediye ekipleri yetişti.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde aşırı kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Karla mücadele timleri, kapanan yolu trafiğe açmak için seferber oldu.

Kara saplanan araçları çıkardıktan sonra yolları açan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki kar kalınlığı 1 metreyi buluyor.

Karayolları, Uludere ve Şenoba belediyesi ekipleri dört koldan karla mücadele ediyor ve güzergâhların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Veysi Babat isimli vatandaş, günlerdir yürütülen karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, kapanan yolların açılması için çaba gösterildiğini ve yolda kalanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini ifade etti.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. İPEK YOLUNDA MAHSUR KALANLARIN İMDADINA BELEDİYE...

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. İPEK YOLUNDA MAHSUR KALANLARIN İMDADINA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. İPEK YOLUNDA MAHSUR KALANLARIN İMDADINA BELEDİYE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları