Şırnak'ta Yoğun Kar: İpek Yolu'nda Onlarca Araç Kurtarıldı

Uludere'nin Ortabağ Köyünde Karla Mücadele Sürüyor

Şırnak’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. İpek yolu üzerinde mahsur kalanların imdadına karayolları ve belediye ekipleri yetişti.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde aşırı kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Karla mücadele timleri, kapanan yolu trafiğe açmak için seferber oldu.

Kara saplanan araçları çıkardıktan sonra yolları açan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki kar kalınlığı 1 metreyi buluyor.

Karayolları, Uludere ve Şenoba belediyesi ekipleri dört koldan karla mücadele ediyor ve güzergâhların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Veysi Babat isimli vatandaş, günlerdir yürütülen karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, kapanan yolların açılması için çaba gösterildiğini ve yolda kalanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini ifade etti.

