DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba’da donmak üzere olan yüzlerce köpek, at, eşek ve yaban hayvan barınaklara alındı; belediye yem bırakıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:26
Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Uludere’ye bağlı Şenoba’da ekipler seferber oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, donmak üzere olan yüzlerce köpek, at, eşek ve yaban hayvan için belediye ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Ekipler belde genelinde sahipsiz yüzlerce hayvanı toplayarak ahır ve barınaklara yerleştirdi ve onlara yem verdi.

Öte yandan, Bestler dereler ile belde genelinde yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Belediye Başkan Alihan Babat, kış boyunca belde genelinde bütün başı boş hayvanlara bakacaklarını söyledi.

Başkan Babat, ’’Beldemizde kış çok sert geçiyor. Yiyecek bir şeyler arayışına giren binlerce yaban hayvan var bizler hem onlara yem bırakıyoruz hem de beldede bir çok köpek at ve eşek var onlar soğuklarda zarar görmesinler diye bir yerde topladık ekiplerimiz bunlara kış boyunca bakacak’’ dedi.

ŞIRNAK'TA DONMAK ÜZERE OLAN YÜZLERCE HAYVAN KURTARILDI. BELEDİYE EKİPLERİ EKSİ 10 DERECEDE KALAN...

ŞIRNAK'TA DONMAK ÜZERE OLAN YÜZLERCE HAYVAN KURTARILDI. BELEDİYE EKİPLERİ EKSİ 10 DERECEDE KALAN BÜTÜN HAYVANLARI BARINAKLARA TOPLADI.

ŞIRNAK'TA DONMAK ÜZERE OLAN YÜZLERCE HAYVAN KURTARILDI. BELEDİYE EKİPLERİ EKSİ 10 DERECEDE KALAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Su Sayaçları İçin 'Don' Uyarısı
2
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor
3
Ardıçlı Gölü Buzla Kaplandı: Erzincan'da Kartpostallık Kış Manzaraları
4
UMKE Gaziantep'te Araçları Kara Saplanınca Yürüyerek Vakaya Ulaştı
5
MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı
6
A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest
7
Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları