Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Uludere’ye bağlı Şenoba’da ekipler seferber oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, donmak üzere olan yüzlerce köpek, at, eşek ve yaban hayvan için belediye ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Ekipler belde genelinde sahipsiz yüzlerce hayvanı toplayarak ahır ve barınaklara yerleştirdi ve onlara yem verdi.

Öte yandan, Bestler dereler ile belde genelinde yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Belediye Başkan Alihan Babat, kış boyunca belde genelinde bütün başı boş hayvanlara bakacaklarını söyledi.

Başkan Babat, ’’Beldemizde kış çok sert geçiyor. Yiyecek bir şeyler arayışına giren binlerce yaban hayvan var bizler hem onlara yem bırakıyoruz hem de beldede bir çok köpek at ve eşek var onlar soğuklarda zarar görmesinler diye bir yerde topladık ekiplerimiz bunlara kış boyunca bakacak’’ dedi.

