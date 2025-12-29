DOLAR
Şırnak'tan Trafiğe Çıkmayın Uyarısı: Yoğun Kar Yağışı

Şırnak Belediyesi, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamasını; mümkünse toplu taşımayı tercih edilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:16
Belediye vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı

Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak Belediyesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Belediye açıklamasında, kış lastiği bulunmayan ve kar şartlarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması istendi. Ayrıca, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve mümkünse toplu taşıma araçlarının tercih edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelik olduğu belirtilirken, belediye ekiplerinin kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, olumsuz hava şartlarına karşı tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

