Sivas Buz Tuttu: Gökpınar Gölü Tek İstisna

Sivas'ta Sibirya soğukları gölleri, nehirleri ve şelaleleri dondururken; Gürün'deki turkuaz Gökpınar Gölü, zemininden çıkan 17 derece su nedeniyle donmadı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:34
Sibirya soğukları etkisini sürdürürken Gökpınar 'kaynar' gibi buhar çıkarıyor

Sivas'ta yoğun kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları, kenti adeta buz kesti. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken göller, nehirler ve şelaleler komple dondu.

Kent genelinde suya dair ne varsa buzla kaplanmış durumda; ancak tek bir göl bu kaderin dışında kaldı. Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü, donmayan tek su kaynağı olarak öne çıkıyor.

Turkuaz renginden dolayı bozkırın nazar boncuğu olarak anılan Gökpınar Gölü, yüzeyi donmak yerine adeta kaynıyormuş gibi yoğun buhar oluşturuyor. İzleyenler gölden yükselen buhar karşısında etkilendiklerini belirtiyor.

Gölün özellikleri durumu açıklıyor: Dünyanın en berrak göllerinden birisi olarak gösterilen Gökpınar, zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıktaki selenyumlu suyla besleniyor. Gölün suyu yıl boyunca sıcaklığını koruduğu için donma gerçekleşmiyor.

Gölün 17 derecedeki suyu yüzeye çıktıktan sonra, dışarıdaki sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk havayla buluştuğunda yoğun buhar oluşuyor ve ortaya izleyenleri mest eden görsel bir tablo çıkıyor.

