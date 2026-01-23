Sivas'ta 20 Yılın En Yoğun Karı: Ulaşım Felç, Belediye Yolculara Sıcak Çorba

Sivas'ta 20 Yılın En Yoğun Karı Hayatı Felç Etti

Karla mücadele sürerken terminalde yolculara sıcak çorba ikramı yapıldı

Sivas’ta son 20 yılın en yoğun kar yağışı ve tipi kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle şehirlerarası yollar ulaşıma kapanırken, otobüs seferlerine de izin verilmiyor; ilçeler arası ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

Sivas Belediyesi ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Seferlerin durdurulması nedeniyle terminalde beklemek zorunda kalan yolcuları yalnız bırakmayan ekipler, otobüs terminalinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye bünyesinde görev yapan 783 personel ve 130 araç, kent genelinde görev alıyor. Ekipler 65 mahallede ana arterler, bulvarlar, büyük cadde ve sokaklar, toplu ulaşım güzergâhları ile hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşımın sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile cami önlerinde de kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

