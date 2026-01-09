Sivas'ta Ağgöl ve Karagöl Dondu: Kartpostallık Kış Manzarası

Sivas'ta Canova köyündeki göze benzeyen Ağgöl ve Karagöl, soğuk havayla birlikte dondu; karla kaplı alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:20
Sivas'ta Ağgöl ve Karagöl Dondu: Kartpostallık Kış Manzarası

Sivas'ta Ağgöl ve Karagöl dondu

Canova köyünde kartpostallık kış manzarası

Sivas'ta yan yana bulunan ve göze benzeyen Ağgöl ve Karagöl, etkili soğuk hava sonucunda buz tuttu. Sivas il merkezine 53 kilometre, Zara ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyü sınırlarındaki göller, kar yağışının ardından ortaya çıkan manzarayla dikkat çekti.

Her mevsim ayrı bir görünüme bürünen göller, bu kış döneminde kartpostallık görüntüler sundu. Yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan alan, karla kaplı uçsuz bucaksız arazi üzerinde büyüleyici bir tablo oluşturdu.

Tepeden bakıldığında gözü andıran bu iki göl, dron ile havadan görüntülendi ve beyaz örtüyle çevrili halleri fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Yerel halktan değerlendirme

Bekir Başar: "Şu anda arkamızdaki gölün adı Ağ Göl. Vatandaşlarımızın da nazar boncuğu olarak bildiği bir göl. Bu gölün yaklaşık 16 metreye yakın bir derinliği var. Genellikle yağmur suları ile dolan bir göl. Gölümüzün yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var. İçinde balık türleri de var. Ördekler, turnalar, göçmen kuşlarımızın burada konakladığını da görebiliyoruz. Her mevsimi ayrı güzel. Bütün vatandaşlarımız da gelip görsün bu güzelliğe şahit olsunlar. Yurdumuzun çeşitli güzellikleri var, bu da onlardan biri. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz"

SİVAS’TA YAN YANA BULUNAN VE GÖZE BENZEYEN AĞGÖL VE KARAGÖL SOĞUK HAVANIN ETKİSİYLE DONDU. HER...

SİVAS’TA YAN YANA BULUNAN VE GÖZE BENZEYEN AĞGÖL VE KARAGÖL SOĞUK HAVANIN ETKİSİYLE DONDU. HER MEVSİM AYRI BİR MANZARA SUNAN GÖLLERDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.

SİVAS’TA YAN YANA BULUNAN VE GÖZE BENZEYEN AĞGÖL VE KARAGÖL SOĞUK HAVANIN ETKİSİYLE DONDU. HER...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kepez'e 2 Semt Evi ve 1 Barınma Evi Geliyor
2
Cem Kaytan: '10 Ocak Basın Bayramı Değil, Dayanışma ve Mücadele Günü'
3
Bülent Katıoğlu: Yeşilçam'dan Antalya'da Simit Tezgahına
4
Kilis'te Akşam Tuvalet Sorunu: Vatandaşlar Belediyeden Kalıcı Çözüm Bekliyor
5
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı karla beyazlandı
6
Burhaniye'de Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor
7
Denizli Kale'de Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları