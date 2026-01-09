Sivas'ta Ağgöl ve Karagöl Dondu: Kartpostallık Kış Manzarası

Sivas'ta Ağgöl ve Karagöl dondu

Canova köyünde kartpostallık kış manzarası

Sivas'ta yan yana bulunan ve göze benzeyen Ağgöl ve Karagöl, etkili soğuk hava sonucunda buz tuttu. Sivas il merkezine 53 kilometre, Zara ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyü sınırlarındaki göller, kar yağışının ardından ortaya çıkan manzarayla dikkat çekti.

Her mevsim ayrı bir görünüme bürünen göller, bu kış döneminde kartpostallık görüntüler sundu. Yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan alan, karla kaplı uçsuz bucaksız arazi üzerinde büyüleyici bir tablo oluşturdu.

Tepeden bakıldığında gözü andıran bu iki göl, dron ile havadan görüntülendi ve beyaz örtüyle çevrili halleri fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Yerel halktan değerlendirme

Bekir Başar: "Şu anda arkamızdaki gölün adı Ağ Göl. Vatandaşlarımızın da nazar boncuğu olarak bildiği bir göl. Bu gölün yaklaşık 16 metreye yakın bir derinliği var. Genellikle yağmur suları ile dolan bir göl. Gölümüzün yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var. İçinde balık türleri de var. Ördekler, turnalar, göçmen kuşlarımızın burada konakladığını da görebiliyoruz. Her mevsimi ayrı güzel. Bütün vatandaşlarımız da gelip görsün bu güzelliğe şahit olsunlar. Yurdumuzun çeşitli güzellikleri var, bu da onlardan biri. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz"

