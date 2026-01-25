Sivas'ta Kar 2 Metreyi Aştı: Hayvancılar Zorlanıyor

Sivas'ta yoğun kar yağışı şehir merkezinde 40 cm, bazı bölgelerde 2 metreyi aşarken en çok hayvancılık yapanlar etkilendi; Altınyurt'ta bir çiftçi atla ağıla ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:20
Sivas'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı, hayvancılar zor durumda

Sivas’ta son yarım asrın en sert kış mevsimi40 santimetreye ulaşırken, bazı kesimlerde kar yüksekliği 2 metreyi aştı. Sert kış şartlarından en çok etkilenen grup ise hayvancılık yapanlar oldu.

Altınyayla Altınyurt Mahallesi'nde atla ağıla ulaşım

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Altınyurt Mahallesinde yaşayan Ruşan Atalay, köyün karla kapanması nedeniyle yolların araç ulaşımına kapandığını belirtti ve ağılına ulaşmak için ata binmek zorunda kaldı. Atalay, atla ulaştığı ağıldaki küçükbaş hayvanları dışarı çıkardı ve zorlu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Ruşan Atalay yaşanan yoğun kar için, "Kar berekettir" diyerek, son 10-15 yılın en fazla karının yağdığını söyledi. Atalay, şartların zor olduğunu ancak umutlu olduklarını ifade etti.

Yetkililer ve köylüler, kapanan yolların açılması ve hayvanların bakımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

