Sivas'ta Kar 3 Metreye Vardı: Altınyayla'da Tipi Hayatı Felç Etti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili tipi sonrası kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu; kırsalda yollar kapandı, hayvancılıkla uğraşanlar zorlandı.

Meteoroloji uyarısı sonrası kırsal kesimde ulaşım durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar ve fırtına uyarısının ardından Sivas'ta etkili olan kar ve tipi, özellikle kırsal alanlarda yaşamı olumsuz etkiledi.

Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi'nde kaydedilen kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Bina boyuna ulaşan kar, bölgedeki vatandaşlar ve hayvancılıkla uğraşanları zor durumda bıraktı.

Köy yolları kar nedeniyle birçok noktada araç ulaşımına kapanırken, kırsal kesimlerde hayat adeta durma noktasına geldi. Yoğun tipi nedeniyle yardımların ulaşımı da güçleşti.

Hayvancılıkla uğraşan Erdal Yüksel, tipinin şiddeti nedeniyle ahırdaki hayvanlarını düzenli olarak yemleyemediğini aktardı. Yüksel, Başören Mahallesi'ndeki tipi anlarını cep telefonuyla kaydederek yaşadıklarını anlattı.

Beldede tipi anlarını cep telefonuyla kaydeden Bilal Erdoğan ise, durumu esprili bir dille özetleyerek yüzünü kapattığı görüntüyle "Alaska değil Başören köyü" dedi.

