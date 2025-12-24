Sivas'ta Kar Sürprizi: Kent Merkezi Kartpostallık Görüntülerle Beyaza Büründü

Sabah yağmurunun yerini yoğun kar aldı, vatandaşlar etkileyici manzaralarla karşılaştı

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini yoğun kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar, kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk havayla birlikte, sabaha karşı sıcaklıklar sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Kent meydanında yoğun şekilde yağan kar, hem sokakları hem de tarihi dokuyu beyaza bürüyerek dikkat çekici manzaralar yarattı.

Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti; bazıları kar yağışını fotoğraflayıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kentteki beyaz örtü, hem yerli hem de gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"Çok muhteşemdi"

Karın bir anda lapa lapa yağdığını ifade eden Mehmet Barak, "Kışın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Sonunda kar yağdı ve ortalıkta bulunan mikroplar temizlendi. Bu da bizim için çok sevindirici oldu. Kar bir anda lapa lapa yağmaya başladı ve gerçekten çok muhteşemdi. Kar yağarken görüntü ve fotoğraf aldım, çevreme gönderdim" dedi.

