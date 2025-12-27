Sivas'ta Kar Yağışı: Tarihi Kent Meydanı Kartpostallık Görüntülerle Beyaza Büründü

Sivas'ta beklenen kar yağdı

Meteoroloji uyarısı sonrası kentin merkezleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısıyla beklenen kar Sivas'a ulaştı. sarı kod ile yapılan uyarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kent merkezinde de başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Tarihi Kent Meydanı, içinde barındırdığı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapılarına karın örtmesiyle eşsiz bir görünüme kavuştu. Meydanda oluşan kartpostallık manzaralarda vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Olay yerinde bulunan lise öğrencisi Enes Aver, "Kar yağdığı için mutluyuz tabi ki. Kar, Sivas’a yakışıyor. Kar, kış deyince Sivas akla gelen ilk şehirler arasında. Arkadaşlarımızla manzaranın tadını çıkararak geziyoruz" dedi.

Öte yandan, Sivas Valiliği vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada: "Yağışa bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

