Sivas'ta Kar Yağışı ve Tipi: 126 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 126 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. Yoğun kar nedeniyle il genelinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Karla Mücadele Çalışmaları
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için hemen karla mücadele çalışmalarına başladı. Sahada görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız mesai yürütüyor.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği bildirildi.
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE 126 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI. EKİPLER, YOLLARIN ULAŞIMA AÇILMASI İÇİN ARALIKSIZ MESAİ YAPIYOR. (ARŞİV)