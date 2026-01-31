Sivas'ta Kar Yağışı ve Tipi: 126 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 126 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:03
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 126 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. Yoğun kar nedeniyle il genelinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karla Mücadele Çalışmaları

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için hemen karla mücadele çalışmalarına başladı. Sahada görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız mesai yürütüyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği bildirildi.

