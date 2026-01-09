Sivas'ta Kelle: 16 Saatlik Taş Fırın Geleneği, 300 TL'ye Satışta

Sivas'ta kelle: 16 saatlik taş fırın geleneği, 300 lira

Sivas mutfağının kış sofralarının vazgeçilmezi kelle, zahmetli hazırlık süreci ve taş fırın tekniğiyle hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Enerji ve şifa kaynağı olarak bilinen tamamen doğal kelle, 300 liradan satışa sunuluyor.

Hazırlık ve pişirme süreci

Kuzu ya da koyun başının özenle temizlenip uzun süre kaynatılması ve ardından taş fırında saatlerce pişirilmesiyle hazırlanan kelle, yaklaşık 16 saatlik zahmetli bir sürecin ardından servise hazır hale geliyor. Pişirme tamamlandıktan sonra kelleler servis öncesi balta yardımıyla ortadan ikiye bölünerek sunuluyor. Sabah erken saatlerde kelle yiyen vatandaşlar, akşama kadar tok kalıyor; soğuk havalarda talep daha da artıyor.

Usta Eren Sönmez anlatıyor

İnsanlar, kelle yemeden yapamıyor

Sivas’ın vazgeçilmezi kelle, geçmişten günümüze kadar yaşayan bir gelenektir. Özellikle kış aylarının tercih edilen yemeğidir. Havalarda soğudu ve dışarıdan gelenlerle beraber yüksek bir rağbet var. Doğal bir besin kaynağı ve uzun yıllarda böyle gider diye düşünüyorum. Her şey bir anda olup bitmiyor zahmetli bir iş. Kanının temizlenmesi için suya atılıyor. Bir gün boyunca böyle bir süreçten geçiyor. Ocağı yaktıktan sonra belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra içeri atıyoruz. Sabaha hazır halde gidip geldiğimizde hazır olmuş bizi bekliyor ve sonra satışa sunuyoruz. Öğleden sonra fırına atarız sabah geldiğimizde hazır olur. Yaklaşık 15-16 saat ocağın içinde bekliyor. Hem dinleniyor hem de pişiyor, baya bir zahmetli süreçten geçiyor. Yöreye göre bu alışkanlık değişiyor. Bizim burada kızarmış kelle yenir. Başka yerlerde bunun çorbası daha çok tüketilir. Tercih meselesi ama kızarmış kellenin yeri ayrıdır. İnsanlar sabah kelle yemezse rahat edemiyor. En az haftada bir gün yiyorlar

Vatandaşın görüşü

Ben de kelle hastasıyım

Sivas’ta kelle sabahları kahvaltı yerine yenir. Sivas’ın vazgeçilmez yemeklerindendir. Sivas denince akıllara kelle gelir. Kış mevsiminde kelleye rağbet daha fazladır. Ben de kelle hastasıyım

SİVAS'IN KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ KELLE, 16 SAATLİK ZAHMETLİ HAZIRLIK SÜRECİ VE TAŞ FIRINDA PİŞİRME TEKNİĞİYLE HEM YÖRE HALKINDAN HEM DE TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. ENERJİ VE ŞİFA KAYNAĞI OLARAK BİLİNEN DOĞAL KELLE, 300 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR.