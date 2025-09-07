DOLAR
Sivas'ta Klasik Otomobil Fuarı Sivas Kongresi'nin 106. Yılını Renklendirdi

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde açılan Klasik Otomobil Fuarı, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinliklerine renk kattı; Vali Yılmaz Şimşek de katıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:56
Klasik Otomobil Fuarı, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, klasik otomobil meraklıları zamana meydan okuyan araçları inceledi ve fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri ziyaretçilere araçları hakkında bilgi verdi.

Yoğun İlgi ve Katılım

Fuarda Sivas'ın yanı sıra çeşitli illerden gelen araçlar sergilendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de fuarı gezerek sergilenen otomobillerle yakından ilgilendi ve etkinliğin kutlamalara katkı sağladığını ifade etti.

Vali Şimşek'in Açıklamaları

Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümüydü. Biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı birtakım etkinliklerle kutladık. Etkinliklerimizi pazartesi günü başlattık, tüm haftaya yaydık."

Şimşek ayrıca etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül'ü bir bakıma kültür festivali şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bugün programlarımızın son günü, son gününde de klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizden de katılanlar var, programlarımıza renk kattılar. Fuara katılıp geçmişin izlerini bizlere yaşattıkları için klasik otomobil severlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik sonrası Yılmaz Şimşek, fuarda sergilenen klasik otomobillerden biriyle şehir turu attı.

