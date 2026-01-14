Sivas'ta Kombi Uyarısı: Tasarruf İçin Kapatılan Kombiler Donuyor, 10-15 Bin TL'ye Mal Oluyor

Sivas'ta tasarruf için kapatılan kombiler donma riskiyle karşı karşıya; onarım maliyeti 10-15 bin lira. Usta Şafak Şimşek ılık suyla çözülmesini öneriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:23
Sivas'ta kombiler donma riskiyle karşı karşıya

Sivas'ta Sibirya soğuklarının etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıkları sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar yakıttan tasarruf etmek amacıyla kombilerini kapatırken, bu uygulama kombi ve tesisatta ciddi donma riskleri yaratıyor.

Usta Şafak Şimşek'ten kritik uyarılar

Kombi ustası Şafak Şimşek, kombinin içerisinde bulunan don koruma sisteminin cihaz çalışmadığında devre dışı kaldığını belirterek, kış aylarında kombilerin tamamen kapatılmaması gerektiğini vurguladı. Şimşek, kombi şalterinin indirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Donan kombilerde ortaya çıkan hasarların onarım maliyetinin 10-15 bin lira arasında değişebildiğini söyleyen Şimşek, donmuş borulara direkt sıcak su dökmenin borularda ve kombide patlamalara neden olabileceğine dikkat çekti.

Şimşek'in uyarısı şöyle: “Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir. Kombiyi kış aylarında tamamen kapatmamalıyız; en düşük derecede çalıştırmak her zaman daha karlıdır.”

Öneriler ve son söz

Şimşek, kombiyi sürekli açıp kapatmanın yakıta fayda sağlamadığını, en düşük derecede çalıştırmanın ekonomik olduğunu ve don durumunda profesyonel yardım alınmasının önemini vurguladı.

Yakıttan tasarruf için kapatılıyor, donduğu zaman daha büyük masraflara yol açıyor

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

