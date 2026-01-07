Sivas'ta Sızır Şelalesi Dondu: Dev Buz Sarkıtları Oluştu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Sızır Şelalesi buz tuttu; eksi 21 dereceye varan soğuklarla 3 metreyi bulan dev buz sarkıtları oluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:13
Sivas'ta Sızır Şelalesi Dondu: Dev Buz Sarkıtları Oluştu

Sivas'ta Sızır Şelalesi Dondu: Dev Buz Sarkıtları Oluştu

Hava sıcaklıklarının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, Sızır Şelalesi tamamen buzla kaplandı. Donma olayı, ziyaretçilere eşsiz ve kartpostallık görüntüler sundu.

Geçtiğimiz hafta kentte iki gün etkili olan kar yağışının ardından yerini soğuk hava aldı. Soğuk hava nedeniyle kentteki birçok göl ve akarsu gibi Sızır Şelalesi de donma etkisi gösterdi.

Selde oluşan buz sarkıtlarının uzunluğu 3 metreyi bulurken, kırsaldaki beldede hava sıcaklıklarının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü bildirildi. Ortaya çıkan görseller, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için cazip bir sahne oluşturdu.

Ziyaretçinin Görüşü

Mehmet Kaçmaz şelaleye yılda en az bir kez gittiğini belirterek, "Sızır Şelalesi’ne fırsat buldukça gelirim. Bu gelişimde de Sızı Şelalesi tamamen buzla kaplanmıştı. Ben de bu güzel görüntüyü kayıt altına aldım. Bu doğal güzelliği bütün vatandaşlarımızın gelip görmesini isterim" dedi.

Sivas’ta Sızır Şelalesi dondu, devasa buz sarkıtları oluştu

Sivas’ta Sızır Şelalesi dondu, devasa buz sarkıtları oluştu

