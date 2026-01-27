Sivas'ta Tanju Kaya, çıraklarıyla karda neşeli anlar yaşadı

Sivas'ta sanayi sitesinde esnaflık yapan Tanju Kaya, etkili kar yağışını fırsata çevirerek çıraklarıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Aracın arkasına bağlanan halatla lastiklerin üzerine oturan çıraklar, beyaza bürünen sanayi sitesinde doyasıya kaydı ve eğlenceli anlar yaşadı.

Usta, çırakların isteğini geri çevirmedi

Kaya, yanında çalışan arkadaşlarının çok mutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çıraklarım kar yağışını gördükten sonra biraz eğlenmek istediler. Bende onlara yardımcı olmak istedim. Aracımın arkasına ip bağladım ve çocukları karda kaydırdım. Onlar da çok mutlu oldular"

SİVAS’TA ESNAFLIK YAPAN TANJU KAYA, KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREREK ÇIRAKLARIYLA BİRLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI. ARAÇ ARKASINA BAĞLANAN LASTİKLERLE KARDA KAYAN ÇIRAKLAR, EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI.