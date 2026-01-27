Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Sivas'ta esnaf Tanju Kaya, karı fırsata çevirip çıraklarını aracın arkasına bağlanan lastiklerle karda kaydırdı; sanayi sitesi renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:18
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Sivas'ta Tanju Kaya, çıraklarıyla karda neşeli anlar yaşadı

Sivas'ta sanayi sitesinde esnaflık yapan Tanju Kaya, etkili kar yağışını fırsata çevirerek çıraklarıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Aracın arkasına bağlanan halatla lastiklerin üzerine oturan çıraklar, beyaza bürünen sanayi sitesinde doyasıya kaydı ve eğlenceli anlar yaşadı.

Usta, çırakların isteğini geri çevirmedi

Kaya, yanında çalışan arkadaşlarının çok mutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çıraklarım kar yağışını gördükten sonra biraz eğlenmek istediler. Bende onlara yardımcı olmak istedim. Aracımın arkasına ip bağladım ve çocukları karda kaydırdım. Onlar da çok mutlu oldular"

SİVAS’TA ESNAFLIK YAPAN TANJU KAYA, KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREREK ÇIRAKLARIYLA BİRLİKTE RENKLİ...

SİVAS’TA ESNAFLIK YAPAN TANJU KAYA, KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREREK ÇIRAKLARIYLA BİRLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI. ARAÇ ARKASINA BAĞLANAN LASTİKLERLE KARDA KAYAN ÇIRAKLAR, EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI.

SİVAS’TA ESNAFLIK YAPAN TANJU KAYA, KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREREK ÇIRAKLARIYLA BİRLİKTE RENKLİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları