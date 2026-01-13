Sivas'ta Tipi Etkili: Altınyayla'da Kar Yer Yer 3 Metreye Ulaştı

Meteoroloji uyarısının ardından Sivas'ta etkili olan tipi, Altınyayla'da kar kalınlığını yer yer 3 metreye kadar çıkardı; kırsalda hayat durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:46
Tipi kırsal yaşamı felç etti

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, özellikle Altınyayla ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Deliilyas beldesinde ölçülen kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu.

Kırsal kesimlerde hayat adeta durma noktasına geldi; birçok köy yolu kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı ve kırsaldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bina boyuna ulaşan kar, hayvancılıkla uğraşanları da olumsuz etkiledi. Başören Mahallesi’nde besici Erdal Yüksel, yoğun tipi nedeniyle ahırdaki hayvanlarını yemleyemedi.

Beldedeki tipiyi cep telefonu ile kaydeden Bilal Erdoğan ise yüzleri gülümseten bir an yaşattı; tipi sırasında yüzünü kapatarak, "Alaska değil Başören köyü" dedi.

