Sivas'ta Tipi Etkili: Altınyayla'da Kar Yer Yer 3 Metreye Ulaştı

Tipi kırsal yaşamı felç etti

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, özellikle Altınyayla ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Deliilyas beldesinde ölçülen kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu.

Kırsal kesimlerde hayat adeta durma noktasına geldi; birçok köy yolu kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı ve kırsaldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bina boyuna ulaşan kar, hayvancılıkla uğraşanları da olumsuz etkiledi. Başören Mahallesi’nde besici Erdal Yüksel, yoğun tipi nedeniyle ahırdaki hayvanlarını yemleyemedi.

Beldedeki tipiyi cep telefonu ile kaydeden Bilal Erdoğan ise yüzleri gülümseten bir an yaşattı; tipi sırasında yüzünü kapatarak, "Alaska değil Başören köyü" dedi.

KIŞ AYLARININ EN SERT GEÇTİĞİ İLLERDEN BİRİSİ OLAN SİVAS’TA KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU. ALTINYAYLA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN TİPİ SONRASI KAR KALINLIĞI YER YER 3 METREYİ BULDU.