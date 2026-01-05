Sivas'ta Vaşak Yaban Tavşanını Avladı — O Anlar Kamerada

Kılıçköy, İmranlı

Sivas şehir merkezine 93, İmranlı ilçesine ise 10 kilometre uzaklıktaki Kılıçköy köyünde bir vaşağın yaban tavşanını avlama anı köy kameralarına yansıdı.

Gurbetteki hemşehrilerin hasretini gidermek amacıyla köyün belli noktalarına kamera taktıran İmranlı ilçesi Kılıçköy muhtarı Temur Kılıç, görüntülerin doğanın gerçeklerini ortaya koyduğunu belirtti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek aramak için köye girdiği düşünülen vaşak, bir süre köyde dolaştı. Aniden beliren yaban tavşanını fark eden vaşak, peşinden koşarak avını ele geçirdi. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

Muhtar Temur Kılıç, görüntüler hakkında şunları söyledi: "Köylülerimizin hasret çekmesi nedeniyle kamera bağladık. Kameralar sayesinde doğanın gerçeği gözler önüne serildi. Görüntüleri izleyen köylülerimiz, vaşağın tavşan avına şahit oldular".

Köy çevresinde birçok yabani hayvanın yaşadığını aktaran muhtar, kayıtların bölgedeki vahşi yaşamın izlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

