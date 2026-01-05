DOLAR
Sivas'ta Vaşak Yaban Tavşanını Avladı — O Anlar Kamerada

Sivas'ın Kılıçköy köyünde kameraya yansıyan vaşak, yaban tavşanını kovalayarak avladı; anlar muhtarın kurduğu kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:51
Kılıçköy, İmranlı

Sivas şehir merkezine 93, İmranlı ilçesine ise 10 kilometre uzaklıktaki Kılıçköy köyünde bir vaşağın yaban tavşanını avlama anı köy kameralarına yansıdı.

Gurbetteki hemşehrilerin hasretini gidermek amacıyla köyün belli noktalarına kamera taktıran İmranlı ilçesi Kılıçköy muhtarı Temur Kılıç, görüntülerin doğanın gerçeklerini ortaya koyduğunu belirtti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek aramak için köye girdiği düşünülen vaşak, bir süre köyde dolaştı. Aniden beliren yaban tavşanını fark eden vaşak, peşinden koşarak avını ele geçirdi. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

Muhtar Temur Kılıç, görüntüler hakkında şunları söyledi: "Köylülerimizin hasret çekmesi nedeniyle kamera bağladık. Kameralar sayesinde doğanın gerçeği gözler önüne serildi. Görüntüleri izleyen köylülerimiz, vaşağın tavşan avına şahit oldular".

Köy çevresinde birçok yabani hayvanın yaşadığını aktaran muhtar, kayıtların bölgedeki vahşi yaşamın izlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

