DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.932.675,34 -1,19%

Sivas Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Halay ve Gece Kayağıyla Açıldı

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi resmi sezonu halaylar ve gece kayağıyla açtı; Vali Yılmaz Şimşek 120 günlük sezon ve 200 binin üzerinde ziyaretçi hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:39
Sivas Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Halay ve Gece Kayağıyla Açıldı

Sivas Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Halay ve Gece Kayağıyla Açıldı

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde resmi sezon açılışı, kar üzerinde oynanan halaylar ve gece kayağı ile gerçekleştirildi.

Hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören merkezde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz gün amatör pistler kayak severleri ağırlarken, bugün gece kayağıyla sezon açılışı yapıldı. Çok sayıda kayak sever sezon açılışı için Yıldız Dağı'na akın etti; kayakçılar önce kar üzerinde halay çekerek ısındı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek de gençlerle birlikte halaya eşlik etti.

200 binin üzerinde misafir ağırlamayı bekliyoruz

Vali Şimşek, pistin sezona hazır olduğunu belirterek,

"Bugün itibariyle kayak sezonunu açmış bulunmaktayız. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Sezonumuzun hayır ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız güzel bir sezon diliyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde özlediğimiz ve beklediğimiz güzel bir kar yağışı oldu. Bu yağıştan da Yıldız Dağı Kayak Merkezi de nasibini aldı. Tüm pistler sezona hazır. Bu kar yağışıyla elverişli hale geldi. Kar kalınlığın1 metreyi buldu. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa bir sezon olmuştu. Misafirlerimizi ağırlayamamıştık. Ancak bu sezon 120 gün civarında kayak sezonu bekliyoruz. 200 binin üzerinde misafir ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

SİVAS YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ’NDE RESMİ SEZON AÇILIŞI KAR ÜZERİNDE OYNANAN...

SİVAS YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ’NDE RESMİ SEZON AÇILIŞI KAR ÜZERİNDE OYNANAN HALAYLAR VE GECE KAYAĞI İLE BAŞLADI.

SİVAS YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ’NDE RESMİ SEZON AÇILIŞI KAR ÜZERİNDE OYNANAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da 'Yanlış iğne' iddiası: 4 yaşındaki Mihra yatalık kaldı
2
Ereğli’de Kurt Sürüsü Şehir Merkezine Yakın Görüntülendi
3
Sivas Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Halay ve Gece Kayağıyla Açıldı
4
Kastamonu'da Karla Kapanan Köyde Rahatsızlanan Yaşlı AFAD ile Hastaneye Ulaştırıldı
5
Pusula Maraş'tan 'Kar Maraş’a Başka Yakışır' Fotoğraf Yarışması
6
BEÜ Rektörü Özölçer’in Çevre Dostu Pet Şişe Kumbarası TÜRKPATENT’te Tescillendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları