Sivas Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Halay ve Gece Kayağıyla Açıldı

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde resmi sezon açılışı, kar üzerinde oynanan halaylar ve gece kayağı ile gerçekleştirildi.

Hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören merkezde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz gün amatör pistler kayak severleri ağırlarken, bugün gece kayağıyla sezon açılışı yapıldı. Çok sayıda kayak sever sezon açılışı için Yıldız Dağı'na akın etti; kayakçılar önce kar üzerinde halay çekerek ısındı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek de gençlerle birlikte halaya eşlik etti.

200 binin üzerinde misafir ağırlamayı bekliyoruz

Vali Şimşek, pistin sezona hazır olduğunu belirterek,

"Bugün itibariyle kayak sezonunu açmış bulunmaktayız. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Sezonumuzun hayır ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız güzel bir sezon diliyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde özlediğimiz ve beklediğimiz güzel bir kar yağışı oldu. Bu yağıştan da Yıldız Dağı Kayak Merkezi de nasibini aldı. Tüm pistler sezona hazır. Bu kar yağışıyla elverişli hale geldi. Kar kalınlığın1 metreyi buldu. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa bir sezon olmuştu. Misafirlerimizi ağırlayamamıştık. Ancak bu sezon 120 gün civarında kayak sezonu bekliyoruz. 200 binin üzerinde misafir ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

