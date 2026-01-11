Sivrihisar’da KYK Öğrencilerine Final Morali

Çorba ikramı ile sınav stresine destek

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde üniversite öğrencilerinin final haftası heyecanına Sivrihisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü anlamlı bir etkinlikle ortak oldu.

Koordinatörlük tarafından organize edilen program kapsamında, sınav dönemindeki öğrencilerin stresini azaltmak ve moral seviyelerini yükseltmek amacıyla KYK yurdunda çorba ikramı yapıldı.

Etkinliğe bizzat katılan manevi danışmanlar ve din görevlileri, öğrencilerle yakından ilgilenerek sınavlarında başarı dileklerini iletti.

Program, öğrencilere yönelik destek ve motivasyon sağlama amacıyla gerçekleştirildi ve ilgili birimler benzer etkinliklerin süreceğini belirtti.

