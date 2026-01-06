Söğüt Belediyesi filosuna sıfır arazözle güç kattı

Söğüt Belediyesi filosuna sıfır arazöz ekledi; araç yangınla mücadele, yol yıkama ve saha çalışmalarında kullanılacak, hizmet hızı artırılacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:19
Söğüt İlçe Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bünyesine sıfır arazöz dahil edildi.

Kullanım alanları

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni arazözün yangınla mücadele, yol yıkama ve çeşitli saha çalışmaları gibi görevlerde aktif olarak kullanılacağı bildirildi.

Başkanın açıklaması

Ferhat Durgut: "İlçemize hayırlı olmasını diliyor, hemşehrilerimize daha güçlü bir belediye hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

