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Sokak hayvanları yasasında son viraja girildi! 50 bin liraya kadar ceza verilebilecek

Gündemde yer alan sahipsiz sokak hayvanları yasasına yönelik artık son düzenlemeler yapılıyor. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması beklenen yasa tasarısına göre sokağa bırakılan hayvanların sahiplerine büyük bir para cezası verilmesi planlanıyor. İşte sokak hayvanları yasasına yönelik detaylar ve son gelişmeler...

Yayın Tarihi: 16.06.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 16:47
Sokak hayvanları yasasında son viraja girildi! 50 bin liraya kadar ceza verilebilecek

Bir süredir gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemede artık son aşamaya gelindi! AK Parti kurmaylarının hazırladığı yasa teklifinde detaylar merak edilirken, hayvanların uyutulup uyutulmayacağı da büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Teklif metninin son halinin önümüzdeki hafta sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı öğrenilirken, ardından da AK Parti MYK toplantısında sın değerlendirmeler yapılıyor olacak. 

Aktarılan kulis bilgilerine göre teklif metnine eklenen maddelerle birlikte yeni para cezaları gündeme gelecek. Son olarak Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek. Ayrıca, hayvanları sahiplenip sokağa atanlara yönelik mevcut 5 bin TL’lik para cezası da 50 bin TL’ye çıkarılacak.

Yasa teklifine göre "sahipsiz sokak hayvanı" tanımı yapılarak, köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması da belirli hükümlere bağlanacak. 

Vatandaşlar tarafından şikâyet edilen, belirli yerlerde çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak. Halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hayvanların hepsi toplanarak bakım merkezlerine götürülecek. Mahallelerde vatandaşlar tarafından bilinen ve beslenen zararsız köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek.

Toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan hasta ve saldırgan köpeklere ve bir ay içinde sahiplendirilmeyenlere "ötenazi" uygulanacak. Sahiplendirilen hayvanlar ise çiple takip edilecek.

Tüm denetimler artırılacak! 

Yasanın "denetim"le ilgili maddesinde mahalli idarelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanlarıyla ilgili bütçesini artıracak ve sahiplendirme, kısırlaştırma ve hayvan barınağı için güçlü destekler verecek.

AK Parti kurmaylarından gelen açıklamalara göre barınakta muhafaza edilemeyen hayvanlar ötanazi edilecek. Amacın sokak güvenliği olduğunu kaydeden AK Parti kurmayları, hayvanların toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek düzeye getireceklerini vurguladı. 

Yasa ne zaman yürürlüğe girecek? 

Yasa teklifinin Meclis tatile girmeden TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. AK Parti kurmayları, teklifin Genel Kurul görüşmelerinin ise yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim’den sonraya kalabileceğini bildirdi.

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