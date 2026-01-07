Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 gün süren kar yağışı ve eksi 10'ların altına düşen sıcaklıklar nedeniyle yollar buz tuttu, esnaf ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:17
Genel Durum

Bingöl’ün Solhan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde karla kaplanan yollar ve buz tutan kaldırımlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Geçen hafta ilçede görülen kar yağışı 2 gün sürdü; termometreler eksi 10’ların altına inerek geniş çaplı don ve buzlanmaya neden oldu. Bu çerçevede Solhan’da yoğun kar ve buzlanma günlük yaşamı zorlaştırdı.

İlçe merkezinde esnaflar, iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizlemeye çalışırken, dondurucu soğuk nedeniyle oluşan buzları kırdığı gözlendi.

Park halindeki araçlar karla kaplanırken, yolların buz tutması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle ara sokaklarda buzlanmanın etkili olduğu gözleniyor; vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Solhan’da, esnaf ve vatandaşların zorlu kış şartlarına karşı kendi imkanlarıyla mücadelesi devam ediyor.

