Stratejik Gürültü Haritası Tamamlandı — Sırada Gürültü Eylem Planları

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK MAM işbirliğiyle hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası tamamlandı; 19 ilçede haritalar teslim edildi, sırada Gürültü Eylem Planları Projesi var.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:28
Stratejik Gürültü Haritası tamamlandı, "Gürültü Eylem Planları Projesi" yakında başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Kaynak Bazlı Stratejik Gürültü Haritasının Hazırlanması Projesi" tamamlandı. Projenin kapanış toplantısında elde edilen veriler değerlendirildi ve bir sonraki aşama olarak Gürültü Eylem Planları Projesininin başlatılacağı duyuruldu.

Kapanış toplantısında değerlendirmeler yapıldı

Kentin önemli çevresel sorunlarından biri olan gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen kapanış toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 19 ilçe belediyesi ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Katılımcılar, proje çıktılarını yerel yönetim uygulamalarında ve sürdürülebilir kent politikalarında nasıl etkin kullanabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kapsamlı gürültü haritası hazırlandı

Dr. Deniz Sarı (TÜBİTAK MAM) tarafından yapılan sunumda, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içindeki 19 ilçede yer alan endüstri tesisleri, eğlence tesisleri, karayolları ve hafif raylı sistem kaynaklı stratejik gürültü haritaları paylaşıldı. 19 ilçeden gelen veriler doğrultusunda kapsamlı ve detaylı bir gürültü haritası ortaya çıkarıldı.

Haritalar ilçe belediyelerine teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy tarafından ilçe belediyesi temsilcilerine gürültü haritası raporları teslim edildi. Önceki yıllarda 5 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde hazırlanan harita çalışması, bu projeyle birlikte 19 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Gürültüye yönelik çözüm önerileri ve sonraki adımlar

Hazırlanan stratejik gürültü haritaları temel alınarak oluşturulan eylem planlarıyla, gürültü maruziyetine göre azaltıcı ve önleyici tedbirler belirlendi. Haritalar; gürültünün kaynaklarının tespiti, alınacak önlemler ve gürültü düzeylerinin standart boyutlara indirilmesine yönelik somut çözüm önerileri sunuyor. Projenin bir sonraki aşamasında ise Gürültü Eylem Planları Projesi başlatılacak ve haritalardan elde edilen bulgular doğrultusunda uygulama adımları atılacak.

