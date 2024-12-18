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Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için su faturalarında %50 indirim uygulayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:19
Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

İzmir'de Engelli Bireylere Su Faturasında %50 İndirim İmkanı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına destek sağlamak amacıyla birçok adım atmaya devam ediyor. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için sunulan çeşitli hizmetlerin yanı sıra, su faturası desteği de açıklandı.

Engelli Vatandaşlara Müjdeli Haber

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan bireyler, 20 m³'e kadar olan su kullanımlarında %50 indirim fırsatından yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla bu tür ek yardımlar sunuyor.

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Başvuru Şartları ve Süreci

Bu indirimden yararlanmak isteyen engelli vatandaşların, ikamet ettikleri konutun aboneliğinin kendileri üzerine kayıtlı olması gerekiyor. Kayıtlı değilse, öncelikle abonelik devir işleminin tamamlanması gerekiyor. Aboneliğin bağlı olduğu İZSU Genel Müdürlüğü'ne başvurulması gereken belgeler şunlardır:

  • Konutun tapusu veya kira kontratı (indirim, ikamet edilen adresteki abonelik için geçerlidir).
  • Sağlık raporu.
  • Vukuatlı nüfus örneği.
  • Adrese ait su faturası.
  • Deprem sigortası poliçesi.
  • Vasisi olanlar için işlemleri yürütebileceklerine ilişkin mahkeme kararı.

Bunların yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli kimlik kartı olan tüm engelli bireyler için otobüs, vapur, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıma hizmeti de sağlamaktadır.

Destek Başvuruları Devam Ediyor

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte dilekçelerini Buca Gürçeşme Huzurevi ve Konak Katlı Otopark altındaki danışma bürolarına teslim ederek başvurularını tamamlayabiliyorlar.

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