Sultangazi Beyaza Büründü: Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

İstanbul’un yüksek rakımlı ilçelerinden olan Sultangazi’de önceki gün başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından, İstanbul genelinde dün aralıklarla kar yağışı yaşanmıştı. Sultangazi’de dün başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor ve ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

