Sultangazi Beyaza Büründü: Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

Sultangazi'de önceki gün başlayan ve sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren kar yağışı, beyaza bürünen ilçenin havadan görüntülerini ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:57
Aralıklarla süren yağış ilçeyi beyaza ördü

İstanbul’un yüksek rakımlı ilçelerinden olan Sultangazi’de önceki gün başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor.

Aralıklarla süren yağış sonrası beyaza bürünen Sultangazi, oluşan görsel şölenle havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından, İstanbul genelinde dün aralıklarla kar yağışı yaşanmıştı. Sultangazi’de dün başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor ve ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

