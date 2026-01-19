Sultangazi'de Kar Yağışı Aralıklı Etkisini Sürdürüyor
İstanbul'un bazı bölgeleri beyaza büründü
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Sultangazi ilçesinde aralıklarla devam ediyor.
Megakentteki yağış, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığını artırdı. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar, sokakları beyaza bürüdü.
İstanbulluların kar özlemi sona ererken, yarı yıl tatilindeki çocuklar sokağa çıkarak karın tadını çıkardı.
Sultangazi beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü gözlendi.
