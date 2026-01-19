Sultangazi'de Kar Yağışı Aralıklı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor; yüksek kesimlerde örtü kalınlaştı, yarı yıl tatilindeki çocuklar karın keyfini çıkardı.

19.01.2026 15:38
19.01.2026 15:38
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Sultangazi ilçesinde aralıklarla devam ediyor.

Megakentteki yağış, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığını artırdı. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar, sokakları beyaza bürüdü.

İstanbulluların kar özlemi sona ererken, yarı yıl tatilindeki çocuklar sokağa çıkarak karın tadını çıkardı.

Sultangazi beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü gözlendi.

