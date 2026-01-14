Tahmazoğlu: Miraç Gecesi en anlamlı gecelerden birisidir

Şahinbey Belediye Başkanı mesajı ve camide düzenlenecek program

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Gecesi dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutlanan Miraç’ın insanlık alemi için birçok mesajla dolu olduğunu belirtti.

"Miraç gecesi, sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescid-i Haram’dan, Yüce Allah’ın ayetlerinin gösterilmesi için, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi, oradan da zaman ve mekan unsurlarının aşıldığı bir makama ulaştırılması olayının cereyan ettiği gecedir. Bu geceler, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla, Miraç Gecesi de bu anlayışla değerlendirilmeli, anlam ve ruhuna uygun olarak, toplumsal huzur ve barışı sağlamaya yönelik gayretler sürekli artırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum"

Başkan Tahmazoğlu, Miraç Gecesi'nin Şahinbey Millet Cami’nde kutlanacağını duyurarak, tüm vatandaşları programa davet etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen özel program hakkında bilgi veren Tahmazoğlu, Miraç Gecesi’nin manevi iklimini hep birlikte yaşamak istediklerini söyledi ve etkinliğin birlik, beraberlik ile kardeşlik duygularını güçlendireceğini vurguladı.

Tahmazoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) Miraç mucizesini idrak ettiğimiz bu mübarek gecede, hemşehrilerimizle birlikte dualar edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Miraç Gecesi’nde saat 18:00’da Şahinbey Millet Camii’nde düzenleyeceğimiz programa davet ediyorum".

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, MİRAÇ GECESİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI KUTLAMA MESAJINDA, İSLAM TARİHİNİN EN ANLAMLI GECELERİNDEN BİRİ OLAN VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN ALLAH’IN HUZURUNA YÜKSELDİĞİ GECE OLARAK KUTLANAN MİRAÇ’IN İNSANLIK ALEMİ İÇİN BİRÇOK MESAJ VE MUCİZELERLE DOLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ. BAŞKAN MEHMET TAHMAZOĞLU MİRAÇ GECESİ’Nİ ŞAHİNBEY MİLLET CAMİ’NDE KUTLANACAĞINI İFADE EDEREK TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETTİ.