Talas’ta Kar Teyakkuzu: Ekipler 7/24 Yollarda

Talas Belediyesi, 90 kişilik ekip ve kapsamlı araç filosuyla Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nden yönetilen kar operasyonlarını 7/24 sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:25
Talas’ta Kar Teyakkuzu: Ekipler 7/24 Yollarda

Talas’ta kar teyakkuzu: ekipler aralıksız çalışıyor

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, bu yıl ikinci kez etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hem ilçe merkezi hem de kırsal bölgelerde yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla Talas’ın yolları gece gündüz açık tutuluyor.

Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi ve ekip düzeni

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 4 yıl önce kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinden yağış ve hava sıcaklıkları anbean takip ediliyor. Kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale eden ekipler, 90 kişiden oluşan kış çalışmaları ekibi ile 2 vardiya halinde görev yapıyor.

Kameralarla ve uydu üzerinden anlık takip

Kameralarla Talas’ın 22 kırsal mahallesi ile ilçe merkezindeki ana arterler izleniyor. Ulaşımın aksamaması adına ekipler gece gündüz nöbet tutarken, kameralarla eş zamanlı olarak araçlar uydu üzerinden takip edilip hızlı yönlendirmeler yapılıyor.

Araç filosu ve sahadaki yoğun çalışma

Hizmette kullanılan araçlar arasında 6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe, 2 adet kontrol aracı ve 2 adet elle tuzlama aracı bulunuyor. Bu donanım ve ekip organizasyonu ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

