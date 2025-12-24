Tarsus'ta Yeşilevler’e Modern Yürüyüş ve Spor Parkı

Tarsus Belediyesi, vatandaş talepleri doğrultusunda Yeşilevler Mahallesine yeni bir Yürüyüş ve Spor Parkı kazandırdı. Her yaştan yurttaşın faydalanabileceği park, modern tasarımıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Alan tamamen yenilendi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, daha önce çamur ve toprak zeminden oluşan alan tamamen yenilendi. Yapılan düzenlemeler sayesinde park; düzenli yürüyüş parkuru ve açık hava spor aletlerinin yer aldığı, nitelikli bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Mahalle yaşamı canlanıyor

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamını canlandırmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan park, kısa sürede vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. Park, hem dinlenme hem de spor yapma imkanı sunuyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç yaptığı açıklamada vatandaş odaklı hizmet anlayışlarını vurgulayarak şunları söyledi: Vatandaşlarımızdan gelen her öneri ve talep bizim için büyük önem taşıyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışıyoruz. Yeşilevler Mahallemize kazandırdığımız ’Yürüyüş ve Spor Parkı’nın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

