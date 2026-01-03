DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Taşkale'de Kartpostallık Kar Manzaraları: Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaraları

Karaman'ın Taşkale köyünde kar yağışı, Taşkale Tahıl Ambarları, Manazan Mağaraları ve Yeşildere Kanyonu'nu kartpostallık görüntülere dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:58
Taşkale'de Kartpostallık Kar Manzaraları: Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaraları

Taşkale'de kartpostallık kar manzaraları

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde tarihi ve doğal güzellikler beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle merkeze bağlı Taşkale köyündeki görüntüler adeta kartpostalı andırdı.

Tahıl ambarları ve Manazan Mağaraları beyaza büründü

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Taşkale Tahıl Ambarları ile Manazan Mağaraları, karla örtülerek eşsiz bir görünüme kavuştu. Kayalara oyularak yapılan bu tarihi yapılar, beyaz örtüyle bütünleşerek ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Ziyaretçi ve fotoğraf ilgisi

Manazan Mağaraları çevresinde oluşan kar manzarası, bölgeye gelen ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekti. Karla kaplanan tarihi yapılar, geçmiş ile doğanın uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeşildere Kanyonu'nda kartpostallık açı

Amerikan kovboy filmlerindeki kanyonları anımsatan yapısıyla bilinen Yeşildere kanyonu da kar yağışıyla birlikte görsel bir tabloya dönüştü. Kanyonun derin yapısı ve karla kaplanan kayalıkları farklı açılardan kartpostallık görüntüler oluştururken, bu sahneler havadan dron ile görüntülendi.

Sinema ve diziye ev sahipliği yapan kültürel miras

Tarihi ve doğal zenginliğiyle dikkat çeken Taşkale köyü, sadece doğal güzellikleriyle değil kültürel ve sanatsal geçmişiyle de öne çıkıyor. Köy, bugüne kadar birçok film ve belgesel çekimine ev sahipliği yaptı.

Ünlü yapımlardan kareler

Taşkale'de çekilen yapımlar arasında, Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterini canlandıran ünlü sanatçı Özgü Namal'ın başrolünde yer aldığı ve 2007 yılında vizyona giren Mutluluk filminin bazı sahneleri de bulunuyor. Bu yapımlar bölgenin sinema dünyasındaki yerini güçlendiriyor.

Kar yağışının yarattığı beyaz örtü, Taşkale'nin tarihini ve doğasını bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz görseller sundu.

AMERİKAN KOVBOY FİLMLERİNDEKİ KANYONLARI ANIMSATAN YAPISIYLA BİLİNEN YEŞİLDERE KANYONU İSE KAR...

AMERİKAN KOVBOY FİLMLERİNDEKİ KANYONLARI ANIMSATAN YAPISIYLA BİLİNEN YEŞİLDERE KANYONU İSE KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ADETA GÖRSEL BİR TABLOYA DÖNÜŞTÜ.

KARAMAN'IN TAŞKALE KÖYÜNDE BULUNAN VE GEÇMİŞİ YÜZYILLAR ÖNCESİNE DAYANAN TAŞKALE TAHIL AMBARLARI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları