Taşlıçay'da Sahipli Köpekler Mikroçip ile Dijital Kimliklendirildi

Taşlıçay'da sahipli köpeklerin tamamı mikroçip ile dijital kimliklendirildi; 37 köy ve ilçe merkezindeki çalışma ile ilçeye Ağrı'da birincilik kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:35
Taşlıçay'da sahipli köpeklerin dijital kimliklendirme çalışmaları tamamlandı

37 köy ve ilçe merkezindeki tüm sahipli köpekler mikroçip ile kayda alındı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sahipli köpeklerin dijital kimliklendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar başarıyla tamamlandı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, sahipli köpeklere mikroçip takılarak dijital kimliklendirme ve kayıt altına alma işlemleri eksiksiz şekilde gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri özverili ve titiz bir çalışma sergilerken, başarılı çalışmalarından dolayı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç tarafından makamda kabul edildi. Kaymakam Kılıç, görevlerini başarıyla yerine getiren personele başarı belgelerini takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe genelinde 37 köy ve ilçe merkezinde bulunan sahipli köpeklerin tamamının mikroçip ile kimliklendirilmesiyle birlikte, Taşlıçay ilçesi Ağrı ili genelinde bu alanda birinci olma başarısını elde etti. Yapılan dijital kimliklendirme çalışmaları sayesinde hayvanların kayıt altına alınması, takibi ve korunması noktasında önemli bir adım atılmış oldu.

Yetkililer, hayvan sağlığı ve kamu güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

