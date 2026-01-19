Tatvan'da İlk Karne Heyecanı — Hazal Dinç Karnesini Aldı

Tatvan'da Gazi Zübeyir Dinç'in kızı Hazal Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İlk Karne Heyecanı programıyla ilk karnesini aldı; yetkililer sevinci paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:44
Şehit ve gazi çocuklarına yönelik program coşkuyla sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İlk Karne Heyecanı uygulaması kapsamında, birinci sınıfa başlayan şehit ve gazi çocuklarının karne sevinci paylaşılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Gazi Zübeyir Dinç'in birinci sınıf öğrencisi kızı Hazal Dinç, ilk karnesini almanın mutluluğunu yaşadı. Hazal'ın bu özel gününde Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan de hazır bulunarak karne sevincine ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Hazal Dinç için özel olarak kaleme alınan mektup ve bir kitap seti hediye edildi. Program kapsamında ayrıca 'ilk karne heyecanı' anısına pasta kesilerek öğrencinin mutluluğu paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocuklarının eğitim hayatları boyunca yanlarında olmaya devam edeceğini, onların önemli ve özel anlarını paylaşarak desteklerini sürdüreceğini belirtti.

