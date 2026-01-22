Tatvan'da Onlarca Domuz Karlar Arasında Görüntülendi

Kıyıdüzü ve Sarıkum kırsalında sürü köylüler tarafından kaydedildi

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü ve Sarıkum köyleri kırsalında, karlar arasında onlarca domuz görüldü.

Yörede seyir halinde olan köylüler tarafından kayda alınan görüntülerde, sürünün tek hiza halinde karla kaplı arazide ilerleyerek dağ yamaçlarına doğru kaçtığı görülüyor. Sürünün kalabalık olması köylüler arasında hayretle karşılandı.

Kış şartlarının etkili olduğu bölgede, domuzların yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim yerlerine yakın alanlara indiği tahmin ediliyor. Köylüler, son dönemde benzer görüntülerle daha sık karşılaştıklarını ifade etti.

