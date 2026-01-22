Tatvan'da Onlarca Domuz Karlar Arasında Görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü ve Sarıkum kırsalında onlarca domuz karla kaplı arazide görüntülendi; köylüler şaşkın.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:05
Kıyıdüzü ve Sarıkum kırsalında sürü köylüler tarafından kaydedildi

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü ve Sarıkum köyleri kırsalında, karlar arasında onlarca domuz görüldü.

Yörede seyir halinde olan köylüler tarafından kayda alınan görüntülerde, sürünün tek hiza halinde karla kaplı arazide ilerleyerek dağ yamaçlarına doğru kaçtığı görülüyor. Sürünün kalabalık olması köylüler arasında hayretle karşılandı.

Kış şartlarının etkili olduğu bölgede, domuzların yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim yerlerine yakın alanlara indiği tahmin ediliyor. Köylüler, son dönemde benzer görüntülerle daha sık karşılaştıklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

