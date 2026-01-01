Tatvan Eğritaş'ta Kar Engeline Rağmen 89 Yaşındaki Hastaya Ekipler Seferber

Yoğun kar ve tipide koordineli müdahaleyle hasta güvenle hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Eğritaş köyü'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Bu koşullarda 89 yaşındaki bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ekipler alarma geçti.

Ulaşıma kapalı yolda müdahale edebilmek için bölgeye, sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene koordinasyonunda, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini başarıyla yürüttü.

Çalışma kapsamında, Sayın Valimiz Ahmet Karakaya'nın başkanlığında yürütülen koordinasyonla hasta güvenli şekilde alındı ve Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Açıklamada, bu müdahalenin acil sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ve kamu kurumları arasındaki etkin iş birliğini gösterdiği vurgulanırken, sürece destek veren Sayın Valimiz Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi ekipleri ve görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür edildi.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BAĞLI KAR NEDENİYLE YOLU KAPANAN EĞRİTAŞ KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN 89 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN SAĞLIK VE ÖZEL İDARE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI.