Tatvan Eğritaş'ta Kar Engeline Rağmen 89 Yaşındaki Hastaya Ekipler Seferber

Tatvan Eğritaş köyünde yolu kapanan 89 yaşındaki hasta için sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri koordineli müdahale ile Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:34
Yoğun kar ve tipide koordineli müdahaleyle hasta güvenle hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Eğritaş köyü'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Bu koşullarda 89 yaşındaki bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ekipler alarma geçti.

Ulaşıma kapalı yolda müdahale edebilmek için bölgeye, sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene koordinasyonunda, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini başarıyla yürüttü.

Çalışma kapsamında, Sayın Valimiz Ahmet Karakaya'nın başkanlığında yürütülen koordinasyonla hasta güvenli şekilde alındı ve Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Açıklamada, bu müdahalenin acil sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ve kamu kurumları arasındaki etkin iş birliğini gösterdiği vurgulanırken, sürece destek veren Sayın Valimiz Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi ekipleri ve görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

