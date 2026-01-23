Tatvan Sahilinde Yeşilbaş Ördeklerin Görsel Şöleni

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, fotoğrafçı Oktay Subaşı'nın objektifine takılan yeşilbaş ördekler, Van Gölü kıyısında mavi sular üzerinde görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:14
Van Gölü kıyısında doğal yaşamın gözüktüğü anlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Van Gölü sahilinde görülen yeşilbaş ördekler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Tatvanlı fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı tarafından çekilen karelerde, gölün mavi suları üzerinde süzülen ördeklerin görüntüleri adeta bir görsel şölen sundu.

Bu fotoğraflar, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları başta olmak üzere izleyenlerin büyük ilgisini çekti; doğal yaşamın tüm güzelliğini yansıtan kareler beğeni topladı.

Van Gölü’nün eşsiz manzarasıyla bütünleşen yeşilbaş ördekler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

