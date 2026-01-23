Tatvan Sahilinde Yeşilbaş Ördeklerin Görsel Şöleni

Van Gölü kıyısında doğal yaşamın gözüktüğü anlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Van Gölü sahilinde görülen yeşilbaş ördekler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Tatvanlı fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı tarafından çekilen karelerde, gölün mavi suları üzerinde süzülen ördeklerin görüntüleri adeta bir görsel şölen sundu.

Bu fotoğraflar, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları başta olmak üzere izleyenlerin büyük ilgisini çekti; doğal yaşamın tüm güzelliğini yansıtan kareler beğeni topladı.

Van Gölü’nün eşsiz manzarasıyla bütünleşen yeşilbaş ördekler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

