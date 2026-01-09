Tavas’a 'Yeryüzü Pazarı' için başvuru: Denizli Gastronomi Yolunun yeni merkezi hedefleniyor

Tavas Bağ Pazarı'nın Yeryüzü Pazarı olması için başvuru yapıldı; yerel üreticiler, atölyeler ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerle bölge gastronomi merkezine dönüşecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:57
Tavas’a 'Yeryüzü Pazarı' için resmi başvuru yapıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin gastronomi yolunun merkezinde yer alan Tavas ilçesinde, Tavas Bağ Pazarının 'Yeryüzü Pazarı' (Tavas Earth Market) statüsü kazanması amacıyla resmi başvuru yapıldı. Proje, tarladan sofraya doğal üretimi desteklemeyi ve tüketicilerle yerel üreticileri doğrudan buluşturmayı hedefliyor.

Amacı: Doğal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek

Prof. Dr. Bertan tarafından doğayla iç içe, geleneksel köy yaşantısı ve tarihi doku gözetilerek tasarlanan projeye göre, pazar alanında yerel üreticiler ürünlerini doğru ücretle, taze ve mevsiminde sağlık kurallarına uygun şekilde tüketiciyle buluşturacak. Ayrıca üretim yöntemlerinin konuşulduğu, sürdürülebilir tarım uygulamalarının paylaşıldığı ve bilgi ile deneyim aktarımının sağlandığı atölye ve kültürel etkinlik alanları oluşturulacak.

Prof. Dr. Bertan, dünyada 110, Türkiye'de ise 7 Yeryüzü Pazarı bulunduğunu (Foça, Tarsus, Şile, Kapadokya-Uçhisar, Adana, Kastamonu ve Muğla) belirterek, Tavas Yeryüzü Pazarı’nın sadece yerel bir pazar projesi olmadığını, aynı zamanda 'Denizli Tavas Gastronomi Yolunun' merkezi olacağını ifade etti.

Atölyeler, gösteriler ve lezzetler

Proje kapsamında düzenlenecek faaliyetler arasında Gastronomi Atölyeleri yer alacak. Atölyelerde Kuru Patlıcan Dolması, Gelin Turşusu, Tavas Yanık Koyun Yoğurdu (Bakraç Yoğurt), Kaşık Helva ve Tavas Baklavası gibi yöresel ürünlerin hazırlanışı gösterilecek. Ayrıca Tel Kırma Atölyesi, Terrekota Atölyesi, Tavas Zeybeği gösterileri ve Kızılcabölük dokuma ustalarının uygulamalı el dokuması gösterileri sunulacak.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler arasında ise şunlar hazırlanıp tanıtılacak: İçli-Dışlı Tahanlı Pide, Gelin Turşusu, Toga Aşı, Şipit, Tavas Yanık Koyun Yoğurdu (Bakraç Yoğurt), Etli Pekmezli Kabak Aşı, Top Tarhana (Etli), Yavan Tarhana Aşı, Kuru Patlıcan Dolması, Tavas Güveci, Soğan Aşı, Tutmaç Aşı, Bisi Bisi, Erişte, Kaşık Helva, Tavas Baklavası, Gaygana Tatlısı, Tenem Helva, Kuyruk Helvası, Saraylı Tatlısı ve Un Helvası. Bu ürünlerin reçeteleri ve hikayeleri ziyaretçilere aktarılacak ve tadım alanları oluşturulacak.

Denizli Tavas Gastronomi Yolunda yer alan değerler

Denizli Tavas Gastronomi Yolu (Cankurtaran – Karataş - Pınarlık - Kızılcabölük - Vakıf - Tavas) hattında öne çıkan unsurlar şunlar olarak sıralanıyor: Karataş Mesireliği, Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi, Vakıf, Heracleia-Salbace Antik Kenti, Bağ Pazarı, Yarengüme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Kültür ve Sanat Evi (Tavas Gastronomi Müzesi). Müze kapsamında Tel Kırma, Tavas Zeybeği ve yöresel yemekler gibi kültürel öğeler tanıtılacak.

Başvurunun kabulü halinde, Tavas Yeryüzü Pazarı'nın hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de Denizli'nin gastronomi turizmi profiline yeni bir merkez kazandırması bekleniyor.

