Tavşanlı'da Camiler Ramazan Öncesi Titizlikle Temizleniyor

Tavşanlı Belediyesi ile İlçe Müftülüğü iş birliğiyle, Ramazan öncesi ilçedeki tüm camiler profesyonel temizlikle bayram hazırlığına alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:48
Belediye ve Müftülük iş birliğiyle ilçedeki tüm ibadethaneler kapsamlı temizlikten geçiyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’e sayılı günler kala camilerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatıldı.

Tavşanlı Belediyesi ile İlçe Müftülüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, Tavşanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki tüm camileri mercek altına aldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; halılar profesyonel makinelerle yıkanıyor, kapı ve pencereler siliniyor, avizelerden minberlere kadar her nokta tek tek temizleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik faaliyetlerinin belirli bir program dahilinde ilçe genelindeki tüm camileri kapsayacağı ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, bu düzenleme sayesinde Tavşanlı halkının ilk teravih namazında tertemiz camilerle buluşacağını belirtti.

