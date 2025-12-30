DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Tavşanlı'da Tarım ve Sulama İstişare Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen tarım ve sulama odaklı toplantıda üretim kapasitesi, sulama altyapısı ve projeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:43
Tavşanlı'da Tarım ve Sulama İstişare Toplantısı

Tavşanlı'da Tarım ve Sulama İstişare Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarım ve sulama odaklı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin tarımsal potansiyeli, mevcut altyapı ve öncelikli projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcılar

Toplantıya; Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Gökçe, Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak, DSİ İşletme Bakım Başmühendisi Metin Erkul, Tavşanlı Sulama Birliği Başkanı Oğuzhan Dinç, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Balı ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Yüksel katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda Tavşanlı’nın tarımsal üretim kapasitesi, mevcut sulama altyapısı, çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Ayrıca tarımda verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının etkin kullanımı konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Demir, üreticiyi güçlendiren ve kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmaların istişare kültürüyle sürdürüleceğini belirterek, toplantıya katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

TAVŞANLI'DA TARIM VE SULAMA ODAKLI İSTİŞARE TOPLANTISI

TAVŞANLI'DA TARIM VE SULAMA ODAKLI İSTİŞARE TOPLANTISI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Muhsin Dere: 2026'da Sungurlu Şahlanacak — 44.725 Ton Sıcak Asfalt
2
Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu
3
Manisa Kent Konseyi 2026 Hedefini Açıkladı: Katılımcı ve Güçlü Manisa
4
Gaziantep’te Görme Engelli Genç Mehmet Can Durmuş 1 Yılda Hafız Oldu
5
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık
6
Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti
7
Kars'ta Sibirya Soğukları: Termometreler Eksi 15'i Gösterdi, Çamaşırlar Buzdan Heykele Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları