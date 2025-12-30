Tavşanlı'da Tarım ve Sulama İstişare Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarım ve sulama odaklı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin tarımsal potansiyeli, mevcut altyapı ve öncelikli projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcılar

Toplantıya; Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Gökçe, Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak, DSİ İşletme Bakım Başmühendisi Metin Erkul, Tavşanlı Sulama Birliği Başkanı Oğuzhan Dinç, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Balı ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Yüksel katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda Tavşanlı’nın tarımsal üretim kapasitesi, mevcut sulama altyapısı, çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Ayrıca tarımda verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının etkin kullanımı konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Demir, üreticiyi güçlendiren ve kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmaların istişare kültürüyle sürdürüleceğini belirterek, toplantıya katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

