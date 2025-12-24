Tavşanlı'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Tavşanlı'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis, kent merkezini adeta beyaza bürüdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, gündelik yaşamı ve ulaşımı zorlaştırdı.

Görüş Mesafesi ve Ulaşımda Aksaklık

İlçe merkezinde ve çevre yollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 50 metrenin altına

Yetkililerin Uyarıları

Trafik ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda önlemlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hızlarını minimum seviyeye indirmeleri konusunda uyardı. Vatandaşlardan da mümkünse toplu taşıma kullanmaları veya görüşün düzelmesini beklemeleri istendi.

KÜTAHYA YOLU SİS