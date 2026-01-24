TEI’den anlamlı kutlama: 41’inci yılda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni annelerle

TEI’den anlamlı kutlama: 41’inci kuruluş yıl dönümünde Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni annelerle

TEI (Tusaş Motor Sanayii A.Ş.), kuruluşunun 41’inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Protokol ve gönüllü ekip bir aradaydı

Ziyaret programına Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız ve hastane yönetimi katıldı. TEI’nin gönüllü çalışanlarından oluşan heyet, anne odalarını tek tek dolaşarak moral verdi ve yeni annelerle sohbet etti.

Anneler için özel hediye paketleri

Gönüllü TEI ekibi, özenle hazırlanmış hediye paketlerini yeni doğum yapan anne ve bebeklere takdim etti. Ziyarete katılan anneler, anlamlı günde yanlarında olan TEI ailesine teşekkürlerini iletti.

Yetkililerden teşekkür ve dayanışma vurgusu

Ziyaret sırasında konuşan Doç. Dr. Yaşar Bildirici, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bildirici ile Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, TEI’nin yalnızca teknoloji alanında değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de kente değer kattığını vurgulayarak tüm TEI ailesine teşekkür etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

